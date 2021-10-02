اخبار العالم

السعودية تعلن تدمير مسيرة 'حوثية' ملغمة أطلقت باتجاه المملكة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تعلن تدمير مسيرة 'حوثية' ملغمة أطلقت باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة ملغمة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.
وذكر بيان للتحالف، أن "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس السبت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان في المملكة.


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا