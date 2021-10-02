انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تدمير مسيرة 'حوثية' ملغمة أطلقت باتجاه المملكة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة ملغمة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.
وذكر بيان للتحالف، أن "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس السبت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان في المملكة.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس السبت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان في المملكة.