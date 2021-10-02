السعودية تعلن تدمير مسيرة 'حوثية' ملغمة أطلقت باتجاه المملكة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة ملغمة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

محمد يوسف

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