إحباط في يونايتد بعد التعادل مع إيفرتون

وقال سولسكاير في تصريحات عقب المباراة لشبكة بي تي سبورت: "جزء من المباراة كان جيدا، بدأنا بصورة جيدة وسجلنا هدفا رائعا".

وأضاف: "في الشوط الثاني، افتقدنا الشغف لتسجيل الهدف الثاني الذي كان مهما للغاية، تحصلنا على ركلة ركنية وبعدها بـ 5 ثوان استقبلنا هدفا، وهو أمر محبط".



وتابع: "لم يكن دفاعنا مفككا، وكان لدينا العدد الكافي من اللاعبين خلف الكرة، لكننا لم نتعامل بصورة جيدة مع الالتحامات".

وأردف: "لم نعد لتنظيم صفوفنا بصورة جيدة، يجب أن نؤدي بشكل أفضل في تلك المواقف وألا نتعرض للهجمات المرتدة كما حدث. هذا درس مهم".

وواصل: "أنتوني (مارسيال) لعب بصورة جيدة، وكان بمقدوره تسجيل هدف أو اثنين آخرين، لم يتعرض مرمانا للعديد من الفرص، لكن سكن شباكنا هدفا بالفعل، وكان يجب أن نتعامل معه بصورة أفضل".

