انت الان تتابع خبر إحباط في يونايتد بعد التعادل مع إيفرتون والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-02 | 16:29
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أعرب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن خيبة أمله بعد التعادل مع إيفرتون (1-1)، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال سولسكاير في تصريحات عقب المباراة لشبكة بي تي سبورت: "جزء من المباراة كان جيدا، بدأنا بصورة جيدة وسجلنا هدفا رائعا".
وأضاف: "في الشوط الثاني، افتقدنا الشغف لتسجيل الهدف الثاني الذي كان مهما للغاية، تحصلنا على ركلة ركنية وبعدها بـ 5 ثوان استقبلنا هدفا، وهو أمر محبط".
وتابع: "لم يكن دفاعنا مفككا، وكان لدينا العدد الكافي من اللاعبين خلف الكرة، لكننا لم نتعامل بصورة جيدة مع الالتحامات".
وواصل: "أنتوني (مارسيال) لعب بصورة جيدة، وكان بمقدوره تسجيل هدف أو اثنين آخرين، لم يتعرض مرمانا للعديد من الفرص، لكن سكن شباكنا هدفا بالفعل، وكان يجب أن نتعامل معه بصورة أفضل".
وأضاف: "في الشوط الثاني، افتقدنا الشغف لتسجيل الهدف الثاني الذي كان مهما للغاية، تحصلنا على ركلة ركنية وبعدها بـ 5 ثوان استقبلنا هدفا، وهو أمر محبط".
وتابع: "لم يكن دفاعنا مفككا، وكان لدينا العدد الكافي من اللاعبين خلف الكرة، لكننا لم نتعامل بصورة جيدة مع الالتحامات".
وأردف: "لم نعد لتنظيم صفوفنا بصورة جيدة، يجب أن نؤدي بشكل أفضل في تلك المواقف وألا نتعرض للهجمات المرتدة كما حدث. هذا درس مهم".
وواصل: "أنتوني (مارسيال) لعب بصورة جيدة، وكان بمقدوره تسجيل هدف أو اثنين آخرين، لم يتعرض مرمانا للعديد من الفرص، لكن سكن شباكنا هدفا بالفعل، وكان يجب أن نتعامل معه بصورة أفضل".
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