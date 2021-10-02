شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تدمير مسيرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعترضت دفاعات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، ودمرت اليوم السبت، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.



وقال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إنه يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

وأكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.