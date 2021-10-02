ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس رواندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة الذي يزور الدولة للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 14 لـ" مؤتمر السياسات العالمي " الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر الجاري.



و رحب بالرئيس الرواندي والوفد المرافق مؤكدا الأهمية التي توليها دولة الإمارات للعلاقات مع رواندا والقارة الأفريقية عامة انطلاقا من قاعدة التعاون والعمل المشترك واستثمار الفرص المتاحة من أجل التنمية والرخاء والسلام للجميع.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. و تطرقا إلى محاور "مؤتمر السياسات العالمي" و الأهمية التي يمثلها في دعم الازدهار والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.