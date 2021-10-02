جون كيري: اختيار مصر المرشحة لاستضافة المؤتمر الدولي للمناخ 2022

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اليوم السبت عن اختيار مصر بوصفها الدول المرشحة لاستضافة المؤتمر الدولي المقبل للمناخ.



وقال مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ، جون كيري، السبت، إن مصر قد تم اختيارها بالفعل المرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.



ويأتي هذا بعد شهر تقريبا على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة العالمية للمناخ 2022.

وشدد السيسي، خلال اجتماع عبر الإنترنت لرؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك القمة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة قارة إفريقيا والعالم أجمع.



يشار إلى إنه في كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد.



وتعقد قمة هذا العام في غلاسكو باسكتلندا في نوفمبر.