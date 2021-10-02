شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فوزي مهنئا حراس العدالة فى عيدهم: القيادة السياسية تبنت تطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، الرئيس عبد الفتاح السيسى وقضاة مصر بحلول يوم القضاء المصري، والذى يأتى تخصيص يوم للاحتفال فيه لأول مرة، قائلا: "تحية لحراس العدالة فى عيدهم"، مؤكدا أن السلطة القضائية تعد من سلطات الدولة الدستورية والتى منحها الدستور الاستقلالية الكاملة لصالح ميزان العدل وإحقاق الحق.

وشدد الفقيه الدستوري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، بتقليل جهات التقاضى من المتقاضين تيسيرا عليهم ولسرعة الفصل فى المنازعات وحتى لا يحدث أى تأخير فى مسار العدالة بأى حال من الأحوال ولتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أنه تم تفعيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية والذى أصدر قرارات تصب فى صالح تحقيق العدالة الناجزة وتسهم فى إتاحة تكافؤ الفرص وإعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فى العمل بالجهات القضائية.

وأوضح "فوزى"، أن هناك جانب إيجابى آخ، يتمثل فى تيسيير إجراءات تجديد حبس المحبوسين احتياطيا بتطبيق التقاضى الالكتروني، موجها التحية للمستشار عمر مروان، وزير العدل، فى جهوده لتطوير المنظومة وربطها ببنية معلوماتية والتى لا تؤثر بأى حال من الأحوال فى حقوق الدفاع وهو ما أسهم فى تقليل عدد القضايا وإنجازها.

وتابع أنه فى شأن المحكمة الدستورية العليا، انتصرت المشروعية الدستورية بامتياز وكانت حريصة على أن تتثبت من عدم وجود مخالفات دستورية لحقت بأى من القوانين أو اللوائح حينما تطرح عليه، مشددا أن القضاء الدستورى والعادى ومجلس الدولة شهد طفرة ملحوظة هذا بجانب القضاء النوعى والتى أصبحت إجراءاته أكثر يسرا.

وشدد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال احتفالية يوم القضاء على المبادئ الدستورية الهامة التى تحكم عمل السلطة القضائية وهو استقلاله والتى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتدخل فى شئونه والذى يحكم وفقا لمقتضيات القانون ولضميره أمام نفسه وأمام ربه.