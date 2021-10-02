صور.. توقيع اتفاقية تآخي بين مدينتي "سيناء" الرومانية وشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفلاد أوبوريا عمدة مدينة سيناء الرومانية اليوم السبت، اتفاقية تآخى بين مدينتي سيناء الرومانية ومدينة شرم الشيخ، بهدف فتح أسواق نوعية جديدة في مجال تنشيط السياحة، واستثمار العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والروماني،

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر إلى الجانب الروماني على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال.

وقال المحافظ في بيان له اليوم، إنه قام بتوجيه الدعوة لعمدة المدينة سيناء الرومانية لزيارة جنوب سيناء، وبالفعل جرى قبول هذه الدعوة، وجارى التحضير لها.

وأوضح المحافظ أنه حريص على جذب أسواق سياحية جديدة لمنتجعات جنوب سيناء السياحية، وذلك من منطلق حرص القيادات السياسية على تنشيط السياحة بين مصر ورومانيا.

وكرم عمدة المدينة سيناء الرومانية، محافظ جنوب سيناء، وجرى تبادل الدروع، وإقامة مأدبة غداء عمل تكريمًا للمحافظ والوفد المرافق له.

ووصل محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق من رجال الأعمال والمستثمرين المصرين، أمس الجمعة إلى مطار بوخارست الدولي، وكان في استقباله السفير المصري برومانيا، ثم استقبلهم فلاد أوبوريا، عمدة مدينة سيناء برومانيا، بالقصر الرئاسي الروماني السابق، وتأتى هذه الزيارة في إطار دعم أواصر التعاون في عدد من المجالات وخاصة التنشيط السياحي بين المدن السياحية بجنوب سيناء والمدن السياحية بدولة رومانيا.

وشارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، في احتفالات العيد الوطني لمدينة سيناء بدولة رومانيا، وذلك وسط ترحيب كبير على المستوى الرسمي والشعبي.