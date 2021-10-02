مصرع فلاح سقط من "عربة نقل قش أرز" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي فلاح مصرعه في محافظة الدقهلية، إثر سقوطه من أعلى عربة قش أرز، حال تشوينه في قرية ميت طاهر دائرة مركز منية الصر، بسبب إصابته بكسر في الفقرات وفقدان وظائف الحبل الشوكي، وشلل رباعي.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة تفيد وفاة "السيد م. ك"، 54 عاما فلاح، ومقيم بقرية ميت طاهرˋدائرة المركز، ادعاء حادث عارض.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد حسن العزب، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن المتوفى كان يعاني من انزلاق غضروفي في الفقرات "الثالثة - الرابعة - الخامسة – السادسة"، مع فقدان وظائف الحبل الشوكي وشلل رباعي ودخول الحالة بقسم العظام ومع تدهور حالته الصحية أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وفشل محاولات الإنعاش القلبي الرئوي والجثة بثلاجة الحفظ بمستشفى الطوارئ، تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال زوجة المتوفي، ربة منزل، ومقيمة في قرية ميت طاهر دائرة المركز، أفادت أثناء قيام زوجها المتوفى بتشوين قش الأرز، اختل توازنه من أعلى العربة الكارو فسقط أرضا ما أدى إلى حدوث وفاته ولا تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك كما أيدت شقيقته ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 4343 لسنة 2021 إداري منية النصر - وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.