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جورجيا تشكر أوكرانيا للتعاون في “قضية ساكاشفيلي”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي غاريباشفيلي

عبر رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي غاريباشفيلي، اليوم السبت، عن شكره للجانب الأوكراني مقابل التعاون المثمر، بما في ذلك فيما يخص احتجاز الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي.

وقال غاريباشفيلي للصحفيين: “أريد القول علنا أني أشكر الجانب الأوكراني. وتكون ويتكون بيننا في الأونة الأخيرة تعاون مثمر للغاية. وأتذكر قضية تسليم ميغيس كاردافا، (الرئيس السابق للشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الجورجية)، والآن توجد لدينا قضية ساكاشفيلي. ويدل ذلك على أنه يوجد بيننا تعاون مثمر”.

وأعلن إراكلي غاريباشفيلي، مساء أمس الجمعة، أن سلطات جورجيا احتجزت الرئيس الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، بعد وصوله إلى البلاد لوجود قضايا جنائية ضده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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