جان إيف لودريان يشيد بما حققته الإمارات خلال 50 عاما فقط

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بما حققته الإمارات خلال 50 عاما فقط.



وأضاف خلال افتتاحه جناح بلاده في معرض إكسبو 2020 الدولي، باعتزاز باريس بمدى توطيد علاقتها مع الإمارات.

وأوضح أن معرض إكسبو 2020 يمثل الشجاعة بين الشرق والغرب والطرق الجديدة لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 يعكس ثقافتنا وفلسفتنا ورؤيتنا للمستقبل.

وافتتحت الإمارات، في إمارة دبي معرض "إكسبو 2020" الضخم، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط، وبدأ معرض إكسبو 2020 دبي استقبال الزوار اليوم الجمعة، ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر.

وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل إكسبو 2020 دبي، إيذانا برحلة تمتد 182 يوما مليئة بالأحداث والقضايا التي تمثل أولوية على مستوى العالم.

وانطلق إكسبو باحتفال كبير، وشارك فيه أكثر من 190 دولة في العالم لعرض ابتكارات تكنولوجية متنوعة وقطع هندسية استثنائية.