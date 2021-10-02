مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت 2 أكتوبر 2021م، 28 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في خمس محافظات محررة.



وأكدت اللجنة أن بلاغ المرافق الصحية سجل، اليوم السبت، 28 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، توزعت بواقع 13 في عدن، 9 في مأرب، 3 في شبوة، حالتين في حضرموت، وحالة وحيدة في أبين.

كما سجلت 5 حالات وفاة جاءت حالتان منها في كل من عدن وشبوة، وحالة وحيدة في حضرموت، إضافة إلى 8 حالات شفاء 7 منها في عدن، وحالة وحيدة في شبوة.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة في مختلف المناطق المحررة 9139، منها 1734 حالة وفاة، و5659 حالة شفاء