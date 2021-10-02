شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ديمقراطية ثالث مرة بـ"المصرى القاهري" برعاية تيسير مطر.. انتخابات لجنة المرأة بالنادي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء وطنية، وحالة من الود والمحبة، أجرى النادي المصرى القاهرى انتخابات لجنة المرأة بعدما أجريت انتخابات لجنتي "الشباب والمعلمين" لتكون بذلك انتخابات لجنة المرأة الكلاكيت رقم 3 من الديمقراطية تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري.

وابتكر النائب تيسير مطر فكرة انتخاب اللجان النوعية بالنادي المصرى القاهرى بدلا من طريقة التعين مستهدفا أن يختار أعضاء النادي لجانا تمثلهم وترتقي بالنادي المصرى القاهري، ليكون بذلك سابقة هي الأولي من نوعها سواء داخل النادي المصرى القاهري أو الأندية المصرية عامة.

وقبل إعلان النتيجة النهائية لانتخابات المرأة بالنادي المصرى القاهري، ألقى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، كلمة، أكد خلالها أن المرأة لها دور كبير داخل النادي المصرى القاهري، مشيرا إلى ان حالة الحراك التي يشهدها النادي المصرى القاهري تؤكد أن النادي يسير في طريقه الصحيح ونحو التطوير والتنمية.

ووجه "مطر" الشكر لكل المرشحات في انتخابات لجنة المرأة، كما قدم الشكر لكل من وقفوا في عملية الانتخابات، كما وجه الشكر للإعلام الذى قام بتغطية الانتخابات، كما وجه الشكر لكل من رجال الأمن بالنادي ومجلس إدارة النادي، داعيا قبول نتيجة الانتخابات والعمل الفائزات والخاسرات معا على تقديم خدمات والارتقاء بالنادي المصرى القاهري.

وأعلن المستشار ماهر العشرى نتيجة الانتخابات، وفازت برئاسة اللجنة هند صلاح مصطفى، بينما فازتا بمنصب الوكيلتين اللجنة هناء يوسف وغادة محمد رأفت، وفازت بمنصب أمنية السر إيمان جمال أحمد، بينما فازت بمنصب أمنية الصندوق علا محمد عبد الرحمن، بينما أعضاء هن رانيا محمد أحمد وتيسير عبد الله ونجلاء فتحي وفاطمة محمد وآمل فتحي.



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(1)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(2)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(3)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(4)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(5)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(6)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(7)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(8)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(9)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(10)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(11)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(12)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(13)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(14)



انتخابات-لجنة-المرأة-بالنادي-المصرى-القاهري-تحت-رعاية-النائب-تيسير-مطر-(15)