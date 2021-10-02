شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر ينظم معرض أولادنا مستقبلنا لبيع مستلزمات المدارس بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إقامة معرض "أولادنا مستقبلنا"، اليوم السبت، لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لرابع سنة على التوالي، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، ويأتي أيضا ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم.





وأوضح "مطر"، في بيان له اليوم، على أن إقامة المعرض سيكون في منطقة أرض الأكحل، بمنطقة دار السلام، بدءا من اليوم السبت، وحتى يوم الخميس 7 أكتوبر، يضم كافة احتياجات الطلاب والطالبات ويخدم آلاف الأسر، والبيع بأسعار مخفضة تسهيلا وتخفيفياً عنهم.

وأضاف النائب البرلماني، في رسالته لأهالي دائرتي دار السلام والبساتين، قائلا:" لكل أهالينا في دار السلام والبساتين، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب بداية العام الدراسي، ونتمناه عام أفضل من سابقيه وأكثر انتظاما إن شاء الله".

وأعرب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته حول إعلانه عن إقامة معرض "أولادنا مستقبلنا" لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لرابع سنة على التوالي، وده بفضل دعمكم الدائم ومجهوداتنا كلنا لخدمتكم والتخفيف عنكم.