"الوطنية للتدريب" تعلن ختام فعاليات الدفعة الأولى من "ديواني كفء"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن ختام فعاليات الدفعة الأولى من برنامج "ديواني كفء" التى تم تنظيمها للموظفين الإداريين بديوان عام محافظة القاهرة والذي استمر لمدة شهر كامل.

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن البرنامج تم تصميمه خصيصًا طبقًا للاحتياجات التدريبية للعمل بدواوين المحافظات، وأن الأكاديمية الوطنية تتعاون فيه بشكل مباشر مع وزارة التنمية المحلية لإعداد نخبة إدارية لمعاونة متخذي القرار داخل المحافظات المختلفة طبقًا لأهداف الجمهورية الجديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.