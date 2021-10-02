شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع أولى جلسات دور الانعقاد الثاني ويدعو لجلسة أخرى غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أولى جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مع الدعوة إلى جلسة تالية غدا الأحد.

وشهدت الجلسة، الموافقة علي إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لسياسته الحكيمة في إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية منها، وحرصه علي النهوض بمصر والوصول بها لمصاف الدول الكبرى.

كما شهدت الجلسة العامة اليوم، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وكذا قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أولي جلسات الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ممثلي الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب الممثله بالمجلس، في ضوء إخطارات رؤساء الهيئات .

وقال جبالي، إن رئيس حزب الشعب الجمهوري أخطر باختيار الحزب النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة، وان رئيس حزب المؤتمر اخطر باختبار النائب محمد السيد طلبه ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة.

وأشار جبالي، إلي أن رئيس حزب الحرية أخطر باختيار الحزب للنائب محمد الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة.

ودعا جبالي، بقية رؤساء الأحزاب بسرعة موافاة رئيس المجلس كتابيا باسم من يختاره الحزب ممثلا، ومن ينتمون للحزب من أعضاء المجلس في موعد غايته صباح الغد.