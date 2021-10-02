شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يحدد آخر موعد لتعديل رغبات النواب باللجان النوعية.. اعرف التفاصيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس أعضاء مجلس النواب الذين يرغبون فى تعديل عضويتهم إلى إبلاغ المستشار الأمين العام للمجلس الساعة الثالثة مساء اليوم، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد قوائم اللجان النوعية والتى ستجرى انتخابات اللجان بمقضتاها والتى سيتم عرضها على المجلس غدا.

وتابع جبالى قائلا: "الأعضاء الذين لن يتقدموا بطلبات تعديل عضويتهم سيتم اعتبارهم مستمرين باللجان التى كانوا بها من دور الانعقاد الأول".. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وأشار جبالى إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضى فى المادة 39 أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس، كما تقضى المادة 40 من اللائحة بان يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.