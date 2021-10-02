شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد والإثنين إجازة رسمية في سلطنة عمان بسبب «إعصار شاهين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت سلطنة عمان أن يومي الأحد والإثنين 3 و4 أكتوبر الحالي إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة وفق وكالة الأنباء العمانية.

وكانت هيئة الأرصاد العمانية حذرت من الإعصار “شاهين” من الدرجة الأولى، والذي تمركز شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزه بحوالي 500 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد)، حسب تقديرات يوم أمس.