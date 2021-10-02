شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعصار شاهين" يقترب من سواحل سلطنة عمان .. وتحذير من فيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - "الأرصاد العُمانيّة " تطالب مواطنيها بالابتعاد عن الشواطئ والمواقع المنخفضة

حذرت الأرصاد الجوّية العُمانيّة مواطنيها والمقيمين بأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر وذلك عدم المجازفة بعبور الاودية والابتعاد عن المواقع المنخفضة وعدم ارتياد الشواطئ .

وأوضحت المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسلطنة عمان بان أخر صور الأقمار الاصطناعية وتحليل المركز توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 61.8 درجة شرقا ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 320 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد اقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 إلى 75 عقدة .

وأشار المركز الى ان التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج ( 3 – 5 متر) مع تدفق للسحب مصحوبة بمطار متفاوتة الغزارة، وسجلت محطات الرصد سرعات للرياح من ( 10 – 20 عقدة ) ومن المحتمل أن يستمر الاعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح غداً الاحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة ( 30 إلى 60 عقدة) غزيرة جدا ( 200 500 ملم) تودي في فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية وقد تتأثر محافظتي مسندم و شمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى 80 ملم) ورياح متوسطة من ( 15 إلى 25 عقدة) ويكون البحر شديد الهجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية الى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون هائج الموج على بقية سواحل السلطنة من 3 – 5 امتار .