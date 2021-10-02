شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : دعم كامل للانتخابات البرلمانية العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة على الدعم الكامل للانتخابات البرلمانية العراقية والتي من المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر الحالي.

وأوضحت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بعثة الأمم المتحدة ستقوم بنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع لمتابعة سير الانتخابات ولضمان نجاحها.

وأضافت أن البعثة الأممية تدرس حاليًا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين مدى تأثير الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة على حجم المشاركة المتوقعة في الانتخابات البرلمانية القادمة.