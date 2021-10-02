نصف حالات وفيات كورونا في العالم سجّلت خلال 7 أيام فقط

02 أكتوبر , 2021

أشار إحصاء لوكالة رويترز يوم أمس الجمعة، إلى تجاوز عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم خمسة ملايين، مع تسبب سلالة دلتا في زيادة الوفيات بين الأشخاص الذين لم يتلقّوا اللقاح بعد.

وبحسب منشور "عالمنا في البيانات" على الإنترنت، فإنّ أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

ووفقاً لتحليل رويترز، فقد استغرق وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى ما يقرب من عام في حين في حين تم تسجيل العدد نفسه خلال 236 يوماً. وتمّ تسجيل أكثر من نصف حالات الوفيات العالميّة خلال سبعة أيام في المتوسط في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

وتمّ تسجيل ثمانية آلاف حالة وفاة في المتوسط يومياً على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمثّل خمس حالات وفاة كل دقيقة.