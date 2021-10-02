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مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء فى دولة الصومال

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الشارقة - اميمة ياسر - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات .

أقلعت طائره نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة الصومال .

ومن جانبهم أعرب الجانب الصومالى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب الصومالى ، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الإخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين .

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال ، وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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