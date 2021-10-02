مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء فى دولة الصومال

الشارقة - اميمة ياسر - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات .

أقلعت طائره نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة الصومال .

ومن جانبهم أعرب الجانب الصومالى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب الصومالى ، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الإخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين .

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال ، وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم .