شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هميلة رئيسا لبرلمانية الشعب.. ورئيس المجلس يدعو الأحزاب لإخطاره بأسماء ممثلي هيئاتهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أولى جلسات الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ممثلي الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب الممثله بالمجلس، في ضوء إخطارات رؤساء الهيئات .

وقال جبالي، إن رئيس حزب الشعب الجمهوري وجه باختيار الحزب النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة، وأن رئيس حزب المؤتمر أخطر باختبار النائب محمد السيد طلبه ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة.

وأشار جبالي، إلى أن رئيس حزب الحرية أخطر باختيار الحزب للنائب محمد الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة.

ودعا جبالي، بقية رؤساء الأحزاب بسرعة موافاة رئيس المجلس كتابيا باسم من يختاره الحزب ممثلا، ومن ينتمون للحزب من أعضاء المجلس في موعد غايته صباح الغد.

وتقضي المادة (105 فق فقرتها الأولي) يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.