شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على عقد جلساته العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أولي جلسات الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني، علي عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والأثنين والثلاثاء.

وقال رئيس المجلس، إنه عملا بحكم الفقرة الأولي من المادة 277 للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي بأن يٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد، فإنه تشاور مع مكتب المجلس لتحديد مواعيد دورية انعقاد الجلسات العامة وانتهي إلي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء علي أن يكون تعديل هذه المواعيد بموافقة المجلس.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وكذا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر، حسب جدول الاعمال، أن يتم غدا الأحد الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ويعقب ذلك إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان وإعلانها في الجلسة العامة

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.