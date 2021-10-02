شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل 5 قوانين إلى اللجان النوعية المختصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، منها 3 قوانين مقدمة من الحكومة وقانونين من النواب ورسالة لمجلس الشيوخ وجاءت كالتالى:

1-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتم إحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة

3-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

4-مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادي)

5-مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

كما احال رئيس مجلس النواب رسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد الى اللجان المختصة.