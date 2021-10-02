شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرسل برقية تأييد للرئيس السيسي لسياسته الحكيمة في إدارة شؤون البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أولى جلسات دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، على إرسال برقيه تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لسياسته الحكيمة في إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية منها، وحرصة علي النهوض بمصر والوصول بها لمصاف الدول الكبرى.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وكذا قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر، حسب جدول الاعمال، أن يتم غدا الأحد الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ويعقب ذلك اجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان وإعلانها في الجلسة العامة

وحددت المادة 42 من اللائحة اجرءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.