شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" لـ"الرئيس السيسى": استردت مصر مكانتها الدولية بفضل رشد تحركاتكم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال أولى جلسات دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، برقيه تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، لسياسته الحكيمة فى إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية منها، وحرصة على النهوض بمصر والوصول بها لمصاف الدول الكبرى.

وإلى نص البرقية:

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، يعلن تأييده الكامل للسياسات الحكيمة والمتوازنة، وخطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، والتى كانت ثمارها يانعة وارفة الظلال.

ويقدر لكم شعب مصر ونوابه، حفظكم لهيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها وتراثها فما شهدته المرحلة السابقة على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل.

ويرحب مجلس النواب، ويبارك إطلاقكم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التى تستند على عدد من المبادئ يأتى فى مقدمتها، أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وبين حق الفرد والمجتمع.

لقد وضعتم–سيادة الرئيس- نصب أعينكم هدفاً لا تحيدون عنه، وهو بناء الاقتصاد والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم فى تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق مهما كان وقعها، لذلك كان التفاف الشعب حولكم مؤيداً ونصيراً.

ويسعد مجلس النواب أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التى استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخاً افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن، لتتحطم أسطورة الجيش الذى لا يُقهر، وأكدت قواتنا المسلحة الباسلة للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال.

لقد استردت مصر بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الدولية والإقليمية، فامض راضياً بما بذلت، تريدون وجه الله والوطن.

وكل عام وأنتم بخير،،

رئيــــس مجـــلس النــــواب