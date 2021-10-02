تفحم مخزن أدوية في العياط دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق في مخزن أدوية بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن بأرض المحلج.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء الجنوب موجها بسرعة السيطرة على الحريق.

وتبين بالفحص نوب حريق في مخزن للأدوية، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المجاورات دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.