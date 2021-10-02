إصابة لواء بالمعاش وزوجته في انقلاب سيارة بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب لواء شرطة بالمعاش وزوجته في انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهما بمركز أطفيح جنوب الجيزة، السبت.

تلقى العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق الكريمات ووجود مصابين.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة لواء شرطة بالمعاش ترافقه زوجته انفجر أحد الإطارات ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة الزوجين بكدمات وسحجات بالجسم نقلا على إثرها إلى أقرب مستشفى للعلاج وحالتهما العامة مستقرة.

تم تجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.