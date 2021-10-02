مستشار هيئة المسرح بوزارة الثقافة السعودية يتفقد مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الفنان عبدالعزيز بن عبدالرحمن مستشار هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة السعودية، اليوم السبت، زيارة لمقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانطلاق المهرجان.

وكان في استقبال المسئول السعودي المخرج مازن الغرباوى، رئيس المهرجان، وفريق عمل التجهيزات والتنسيق بالمهرجان.

وقال مازن الغرباوى، رئيس المهرجان، إن زيارة مستشار هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة السعودية، لمقر المهرجان تعد خطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والهيئة في دورات المهرجان المقبلة.

وأوضح أنه من المقرر انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان خلال الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، ويرأس المهرجان شرفيًا النجمة سميحة أيوب، وجرى اختيار الفنان محمد صبحي رئيسًا للجنة العليا.