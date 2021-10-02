وزير الدفاع المصري: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمننا القومي

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم السبت، أن “مصر تمتلك منظومة تسليح متطورة، وهي قادرة على الدفاع عن أمنها القومي”.

وجاء ذلك خلال حضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة “رعد- 32” بالذخيرة الحية، التي قامت بها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة، في إطار خطة تدريب قتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وشدد الفريق أول محمد زكي على أن “القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات، وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف”.

وتضمنت التدريبات إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمعاونة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

كما شملت تدريبات للعناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي على تطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

في حين أظهرت المرحلة الختامية استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وفى سياق متصل، أشرف الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، على تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للمناورة التي تم تنفيذها باستخدام “نظم ومقلدات الرماية “المايلز “.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذهم المهام والواجبات والمواقف التكتيكية المفاجئة واتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات العسكرية.