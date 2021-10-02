ايران.. تفكيك عصابة لتهريب المخدرات وضبط اكثر من 1.8 طن

وقال العميد ناظري بحسب وكالة انباء فارس الايرانية ،انه "وفي اطار عمليات مشتركة بين شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة ومقر عمليات ابوذر تم القضاء على عصابة لتهريب المخدرات في منطقة جازموريان وزهكلوت".واضاف: انه تم في هذه العمليات ضبط طن و 867 كغم من المخدرات وقطعتي سلاح وكميات كبيرة من العتاد كما تم اعتقال احد المهربين ويجري العمل لاعتقال البقية.

وصرح قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمان بان هذه المخدرات كانت هربت الى داخل البلاد من الحدود الشرقية وكان المهربون يعتزمون تهريبها الى خارج البلاد.

واوضح العميد ناظري بانه تم منذ بداية العام الايراني الجاري لغاية الان ضبط اكثر من 98 طنا من المخدرات في المحافظة بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وقال: ان محافظة كرمان حلت في صدارة محافظات البلاد من حيث ضبط المخدرات.

