استعدادا ليوم الاقتراع.. تشديد الإجراءات الأمنية حول المراكز الانتخابية

وذكر اعلام العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، وبمتابعة ميدانية من قبل قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، تستمر قطعات قيادتنا بتشديد لإجراءات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات ضمن قواطع المسؤولية".واضاف "وفي هذا السياق عقد قائد المقر المتقدم/ الكرخ، مؤتمراً أمنياً موسعاً لجميع القيادات والتشكيلات والوحدات ومديريات وزارة الداخلية والوكالات الاستخبارية العاملة ضمن قاطع المسؤولية، تم مناقشة تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتامين الحماية لمراكز لاقتراع التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات".

وتابع "فيما تواصل قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة وبإشراف قائد الفرقة بتشديد الحماية على المراكز الانتخابية، وتفتيش المناطق المحيطة بها، فضلاً عن اجراء ممارسات أمنية لتنفيذ الخطة الخاصة بحمايتها".



إلى ذلك وفي الشأن ذاته تفقد قائد شرطة بغداد رئيس اللجنة الميدانية موقع المخازن الخاص الخاصة بالدعم اللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الموقع، مؤكداً على تهيئة سبل السلامة والأمان، والتأكد من منظومة الإطفاء الخاصة بها. بحضور مدير مكتب انتخابات بغداد / الرصافة".