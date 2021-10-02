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مواعيد ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية الكبرى

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بغداد - ياسين صفوان - وتتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى موقعة أتلتيكو مدريد وضيفه ، في المرحلة الثامنة من ، وقمة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في الجولة السابعة من .

وفي ما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت بغداد:


الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00

الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر يونايتد - إيفرتون 14:30

- ساوثهامبتون 17:00

برايتون - أرسنال 19:30

تورينو - يوفنتوس 19:00

ساسولو - إنتر ميلان 21:45

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند - أوغسبورغ 16:30

لايبزيغ - بوخوم 19:30

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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