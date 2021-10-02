وفي ما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت بغداد:

انت الان تتابع خبر مواعيد ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية الكبرى والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية