انت الان تتابع خبر مواعيد ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية الكبرى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى موقعة أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، وقمة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وفي ما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت بغداد:
الدوري الإسباني
لايبزيغ - بوخوم 19:30
وفي ما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت بغداد:
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00
الدوري الإنكليزي الممتاز
مانشستر يونايتد - إيفرتون 14:30
تشيلسي - ساوثهامبتون 17:00
برايتون - أرسنال 19:30
تورينو - يوفنتوس 19:00
ساسولو - إنتر ميلان 21:45
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند - أوغسبورغ 16:30
لايبزيغ - بوخوم 19:30