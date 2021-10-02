رئيس الفلبين يعتزم ترك السياسة وعدم خوض الانتخابات القادمة

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي السبت اعتزمه ترك العمل بالسياسة وعدم خوض الانتخابات القادمة.



وقال دوتيرتي، إنه سيمتنع أيضا عن المنافسة على منصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة العام المقبل.

بدوره، أوضح السناتور كريستوفر بونج جو، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الفلبيني- سلطة الشعب، وهو حزب الرئيس دوتيرتي، إنه سيخوض السباق بدلا من الرئيس.

ومؤخرا، تفرغ الملاكم الفلبيني المخضرم ماني باكياو، لنزال السياسة، بعد إعلانه اليوم اعتزال اللعبة القتالية، والدخول في حلبة المنافسة على الرئاسة.

وبإعلانه اعتزال الملاكمة، يكون باكياو قد قطع أولى خطواته الجدية للتركيز على أكبر نزال في مشواره السياسي؛ حيث يعتزم المنافسة على منصب رئيس البلاد في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اندلع خلاف بين باكياو ودوتيرتي بعد أن أعرب الملاكم الشهير عن أسفه لأن الفساد قد ازداد سوءا في ظل حكم الرجل.