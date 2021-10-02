02 أكتوبر , 2021
قال مسؤولو الصحّة الكنديّون يوم أمس الجمعة، إنّ البيانات تشير إلى أنّ حالات الإصابة النّادرة بالتهاب القلب كانت أعلى نسبياً بعد تلقّي لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 مقارنة بلقاحات فايزر/بيونتيك.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أنّ التهاب القلب يحدث في كثير من الأحيان لدى المراهقين والبالغين الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً، وفي كثير من الأحيان عند الذكور.
وقال بيان لوكالة الصحّة العامّة الكنديّة إنّ غالبيّة المصابين عانوا من أعراض خفيفة نسبياً وتعافوا بسرعة.
وأضاف البيان أنّه تبين تزايد خطر حدوث مضاعفات في القلب، بما في ذلك التهاب القلب، بشكل كبير بعد الإصابة بكوفيد-19 .
وقالت هيئات التنظيم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظّمة الصحّة العالميّة، إنّه ما زالت فوائد التطعيم للوقاية من كوفيد-19 تفوق المخاطر.
كانت هذه تفاصيل خبر معدلات الإصابة بالتهاب القلب في كندا زادت بعد التطعيم بلقاح مودرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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