شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 7.3 درجة يهز جزر فانواتو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة منطقة جزر "فانواتو"، طبقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي "يو. إس. جي. إس".



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، إن الزلزال كان على عمق 535 كيلومترا (332.4 ميل).

وقال مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ إنه ليس هناك أي تهديد بحدوث تسونامي، نظرا لأن الزلزال يقع على عمق بعيد للغاية داخل الأرض.