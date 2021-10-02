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زلزال بقوة 7.3 درجة يهز جزر فانواتو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 7.3 درجة يهز جزر فانواتو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

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ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة منطقة جزر "فانواتو"، طبقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي "يو. إس. جي. إس".

 

 وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، إن الزلزال كان على عمق 535 كيلومترا (332.4 ميل).

 

وقال مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ إنه ليس هناك أي تهديد بحدوث تسونامي، نظرا لأن الزلزال يقع على عمق بعيد للغاية داخل الأرض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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