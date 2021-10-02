شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام 3 أدوات رقابية.. أبرزها نشاط النائب أحمد مقلد بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى: - حضور 14 جلسة عامة - المشاركة في 5 زيارات رسمية - استخدام 3 أدوات رقابية من بينهم طلب إحاطة حول واقعة التنمر والتحرش اللفظى و التحقير من إحدى الطالبات أثناء تأدية الامتحان بجامعة طنطا - حضور 19 جلسة باللجان النوعية _ المشاركة فى 3 ندوات وفعاليات