شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لمرثا محروس نائبة التنسيقية فى دائرتها بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجولة ميدانية في منطقة الزيتون الغربية، في اطار المتابعة الميدانية والاستماع الدائم لاحتياجات الأهالى وشكاويهم .

واستمعت النائبة مرثا محروس لأهم المشكلات واحتياجات المنطقة، واعدة الأهالى بالعمل على للتواصل مع الجهات التنفيذية لحل هذه المشكلات، كما وجهت الشكر للكوادر المحترمة التي على تواصل دائم مع مكتب خدمات المواطنين لمساعدة الأهالى في سد كافة احتياجاتهم.

ووجهت النائبة مرثا محروس الشكر للجهات التنفيذية بالمحافظة والرجال الداخلية لقسم الزيتون على سرعة الاهتمام والتحرك، وجاري التحرك لحل كل التحديات التي تعهدت النائبة بحلها.