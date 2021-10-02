غدًا.. بدء اختبارات القبول لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء موعد عقد اختبارات القبول للطلاب الجدد الذين قاموا بتغيير رغباتهم، والطلاب الذين لم يقوموا بأداء أحد الاختبارات.

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه سيجري عمل اختبارات القبول على مدار يومين بداية من غدًا الأحد وحتى الإثنين 4 أكتوبر الجاري، للطلاب المقيمين داخل مصر بمركز اختبارات معتمد بداية من الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح له اليوم السبت، أن الاختبار المعرفي يتكون من 60 سؤالًا، وزمن الاختبار 60 دقيقة، وبعد اختيار إجابة كل سؤال يجب أن تقوم بالضغط على Save & Next لحفظ الإجابة، ويمكن الرجوع إلى أي سؤال وتغيير الإجابة من خلال الضغط على رقم السؤال وتغيير الإجابة مع التأكد من حفظ السؤال مرة أخرى بعد تغيير الإجابة، ولا يسمح بالخروج من الاختبار قبل مرور 30 دقيقة من بداية الاختبار، ويجب التأكد من إجابة جميع الأسئلة قبل انتهاء الاختبار، والضغط على أيقونة End Test أو إنهاء الاختبار، ولا يمكن الرجوع أو فتح الاختبار مرة ثانية بعد إنهاء الاختبار، وممنوع استخدام الهاتف الجوال خلال الاختبار.

وأشار إلى أنه سيجري إجراء اختبارات القبول للمقيمين خارج مصر يوم الإثنين المقبل بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك عبر الإنترنت وباستخدام نظم المراقبة الإلكترونية وذلك بعد تقديم ما يثبت الإقامة خارج البلاد (تقديم أختام الدخول والخروج في جواز السفر وإلا تعتبر النتيجة ملغية).

وأوضح أنه لمعرفة نوع و مكان و ميعاد الاختبار يقوم الطالب بزيارة موقع التنسيق، والتحقق من حسابه الشخصي، ويجب على كل طالب طباعة بيانات الاختبار المتواجدة في الحساب الشخصي وإحضارها في موعد الاختبار.

بالنسبة للطلبة المقيمين بالخارج يجب تسليم الملف بمقر مكتب التنسيق بـ 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين، وذلك يوم 3 أكتوبر بواسطة أحد ذويهم.