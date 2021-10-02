تعرف على أسعار السمك خلال تعاملات اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، وهو نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البلطي، ثابتا، عند مستوى أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا، وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.1