حملات لمتابعة التزام المحال والمطاعم بمواعيد الإغلاق الشتوي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش لتطبيق المواعيد الشتوية لإغلاق وفتح المحال والمطاعم، والكافيهات، والورش، والتي بدأ تطبيقها أمس الجمعة 1 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ووجه محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية اليوم السبت، بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن يجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءًا.

وناشد المحافظ أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة، تجنبًا للعقوبة.