حادث مروع في أبوظبي.. 4 قتلى جراء سقوط طائرة إسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت شرطة أبوظبي في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، السبت، مقتل 4 أشخاص في حادث مروع، إثر سقوط طائرة إسعاف كانوا على متنها.

ولم تذكر الشرطة طبيعة مهمة الإسعاف التي كان يقوم بها طاقم الطائرة اليوم، لكنها قالت إن المنية وافتهم "إثر تعرضهم لحادث سقوط أثناء تأدية الواجب".

وأوضحت أن القتلى طياران وطبيب مدني وممرض.

ونعت القتلى معددة أسماءهم، كالآتي: مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو.