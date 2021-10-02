مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بطريق "أسيوط- أبنوب".

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم "7591 ي. س. ج" وموتوسيكل بدون لوحات معدنية.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمود. ع. م" 22 عامًا، وإصابة "مصطفى. ع. ش" 50 عامًا، و"عز. ع. ع" 30 عامًا، وشخص آخر مجهول الهوية بغيبوبة تامة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.