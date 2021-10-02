حريق الـ75 دقيقة في منطقة الزرايب.. النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، انتداب المعمل الجنائي؛ لرفع الأدلة من موقع حريق اشتعل بمنطقة الزرايب في البراجيل بأوسيم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لمعرفة سبب الحريق.

واستمعت النيابة العامة؛ لأقوال عدد من جامعي القمامة، العاملين بالمكان، لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن أن الحريق أسفر عن تفحم كميات كبيرة من المخلفات التي يجمعها جامعو القمامة لإعادة تفريغها وبيع أجزاء منها لمصانع البلاستيك والحديد، مرة أخرى.

وأشارت أقوال الشهود إلى احتمالية نشوب الحريق بسبب إلقاء سيجارة بين القمامة، مما أدى لاشتعال الحريق وامتداده على مساحة كبيرة من المخلفات، دون وقوع إصابات، وعقب السيطرة على الحريق، أجرى رجال المباحث معاينة للمكان الذي شهد الحريق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب في البراجيل بأوسيم، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق الذي استمر عدة ساعات، و إخماده دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

بعد مرور ساعة وربع على اندلاع حريق هائل في كمية مخلفات بمنطقة الزرايب مركز أوسيم شمال الجيزة، بدأت قوات الحماية المدنية تحكم قبضتها على المشهد.

اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، استعان بـ8 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي لمحاصرة مصدر النيران.

حالة من الذعر انتابت سكان المنطقة مع سماع أصوات انفجار متتالية مصدرها عدد من "العشش" وسط ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد كثيف للأدخنة التي شكلت سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.

وانتقل اللواء جابر بهاء على رأس قوة مكبرة من الدفاع المدني إلى محل الحادث بعد إخطار تلقاه من إدارة شرطة النجدة ترافقه قوات الشرطة بقيادة اللواء عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال.