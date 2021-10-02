"مشكلتي كانت في الرئة".. ريهام سعيد تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد أزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن آخر مستجدات حالتها الصحية، بعدما كانت قد أصيبت بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وقالت ريهام في فيديو لايف على صفحتها بموقع "فيس بوك"، صباح اليوم: "أنا مبسوطة أن أنا عييت وحسيت قد إيه الناس خايفة عليّ وقد إيه في ناس مش فارقة معاها خالص وكانوا بيشتموني في عز ما كنت تعبانة وبعاني من المرض في المستشفى"، موضحة تفاصيل ما كانت عليه: "وأنا في المستشفى كنت تعبانة ومش عارفة آخد نفسي والأكسجين بينزل وأنت حاسس أن لو الأكسجين فضل ينزل هتتحط على التنفس الصناعي وهتموت، وأنا معنديش غير صداع صعب وحرارة عالية جدا ومش عارفة أتنفس، وأنا حاليا بآخد النفس وبطلعه لأن كنت بطلعه بكحة مرعبة".

وتابعت ريهام: "مفيش حاجة كنت بعملها في المستشفى غير إني أتابع الموبايل كتسلية، لأن مفيش حد بيدخل لي ولا حتى أهلي، وكنت منتظرة اللحظة دي دلوقتي أسأل فيها: هو لما بيبقى في حد نازل متضايق من حد أو مبيحبوش ليه بيتابعه؟، يعني أنا عيانة والأكسجين ناقص وألاقي واحدة كاتبالي: "ما تتهدي يا ولية أنت مش تعبانة أصلا"، وواحدة تانية شتمتني وأنا تعبانة أوي.. ليه؟ حتى لو أنتِ تابعة لعدو ليّ.. كنتي هتستفيدي ايه لما تلاقي تاني يوم بيقولوا وفاة ريهام سعيد."

وواصلت: "الهجوم غير المبرر على قد ما هو مستفز على قد ما بيضحكني.. وفي نفس الوقت الدكتور قال لي الأشعة وحشة جدا ومش هتطلعي من المستشفى دلوقتي خالص، وأنا شكل وجهي منفوخ بسبب الكورتيزون"، مضيفة: "قعدت أسمع شيوخ كتير بيقولوا أن اللي بيمرض بوباء بيطلع كما ولدته أمه، وقلبي لم يتغير ومش عايزة أغلط خالص وعايزة أستغل فرصة إني أكفر عن كل ذنوبي".

وعن عملها قالت: "بعد توقف الشغل شعرت إني زي السمك اللي طلع من المياه، وأنا في المستشفى دخلت الممرضة وكنت طافية النور بعيط لأن ابني كان واحشني، ولقيتها بتقولي هو أنت كل الناس بتتفرج على برنامجك وأنت لا، فأنا وقتها حسيت إني زي السمك اللي طلع من المياه، لكن ده أحلى كتير".

وشددت ريهام سعيد على ضرورة حصول الجميع على لقاح كورونا لأنه "مهم جدًا"، موضحة أنه في البداية رفضت التطعيم واستهترت به لكن حدث لها ما حدث، موضحة أن مشكلتها الأكبر كانت في "الرئة"، حيث التهبت جدا وكان من الممكن أن تدخل على تليف.

واستطردت قائلة: "ربنا شافاني وعدت لأولادي.. وأشكركم جدا على كمية الدعاء والحب". وأضافت: "بيكلموني في المسلسل أن عندي أوردر يوم الأحد، وأنا للأسف معنديش القدرة إني أعمل كده، لكن مقدرش أعطل لهم المسلسل أكثر من كده، ومشكور أ. ممدوح شاهين وأ. محمد النقلي إنهم استحملوني، لكن دلوقتي معنديش أزمة في حياتي غير كرشي، وللأسف ماليش نفس أعمل ريجيم خالص لأن تعبانة بقالي كتير ومكنتش باكل حاجة خالص، وحاليا عندى نهم انى آكل".

واختتمت قائلة: "اشتغلت ع السكر وضيعته، لكن للأسف الكورتيزون رفع وزني 8 كيلو ف 10 أيام ولسه هفضل آخده وعارفة إنه هيزودني تاني".