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الصحة الفلسطينية: نعيش ضمن حالة وبائية معقدة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ 22 دقيقة

في فلسطين

نقلت وكالة “معا” عن مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة الغربية بفلسطين، الدكتور عفيف عطاونة قوله “إننا نعيش ضمن حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمشافي”.

وأكد عطاونة خلال حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.

أضاف عطاونة: “ما نؤكد عليه أن الإصابات ما زالت موجودة، والإدخال للمشافي يتم يشكل متزايد، وحالات الوفيات تتزايد”.

وتابع: “مررنا بموجة وباء منذ الـ8 أسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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