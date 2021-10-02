كورونا يتوحش حول العالم.. الوفيات تتخطى حاجز الـ5 ملايين

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 9:58 صباحًا

أظهرت أحدث الإحصائيات بفيروس كورونا، أن أكثر من 234.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

وأظهر إحصاء لـ”رويترز” أن عدد حالات الوفاة تجاوزت خمسة ملايين مع تسبب سلالة “دلتا” في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

8517 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و246136 بعد تسجيل 8517 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 93777 بعد تسجيل 66 وفاة جديدة.

7388 إصابة جديدة و471 وفاة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، تسجيل 7388 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و471 وفاة، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و671611 إصابة والوفيات إلى 277976 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 في المئة من العدد الرسمي.

18578 إصابة جديدة و506 وفيات بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 18578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و506 وفيات في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أنه قد وصل مجمل الإصابات في البرازيل إلى 21 مليوناً و445651 منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 597255​​​.