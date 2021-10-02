مجلس الأمن يفشل في التوصل لموقف مشترك حول كوريا الشمالية

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

قالت مصادر دبلوماسية، الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي فشل في التوصل لاتفاق حول إعلان مشترك بشأن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية.

واستمر الاجتماع، الذي جاء بطلب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في مبادرة مشتركة نادرة منذ عام 2017، ما يزيد قليلا عن ساعة خلف أبواب مغلقة.

وكان الهدف من الاجتماع النظر في اختبار بيونج يانج صاروخا في وقت سابق هذا الأسبوع، قدمه الكوريون الشماليون على أنه “فرط صوتي”.

ويتميّز الصاروخ الفرط صوتي “هايبرسونيك” بسرعته التي تزيد عن سرعة الصواريخ الفوق صوتية “سوبرسونيك” وتلك البالستية وصواريخ كروز التقليدية، كما أنّه أكثر ذكاء منها، الأمر الذي يجعل اعتراضه أكثر صعوبة على أنظمة الدفاع الصاروخي.

وقد أعلنت بيونج يانج أنها أجرت، الخميس، تجربة أخرى ناجحة لصاروخ مضاد للطائرات “طور حديثا”.

وقال دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “فرنسا أرادت إصدار بيان صحفي، لكن روسيا والصين اعتبرتا أن الوقت غير مناسب، وأنهما بحاجة لمزيد من الوقت لتحليل الوضع”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البعثة الدبلوماسية الفرنسية على الفور.

ولم يتوصل مجلس الأمن إلى موقف مشترك حول كوريا الشمالية منذ عام 2017 حين أقر 3 حزم عقوبات مشددة على كوريا الشمالية باقتراح من إدارة الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب، وقد جاءت بعد إجراء بيونج يانج تجارب نووية وصاروخية.

ودعت الصين وروسيا مرارا إلى رفع جزئي للعقوبات، لكن دون جدوى.

ولم تتبن إدارة جو بايدن بعد 8 أشهر من توليه منصبه، استراتيجية واضحة تجاه كوريا الشمالية.

واعتبر سفير في المجلس رفض الكشف عن هويته أن الأمريكيين يقولون لنا إنهم يواصلون دراسة الملف”، مستنكرا موقفا أمريكيا مماثلا في العديد من الملفات الأخرى على طاولة مجلس الأمن.