إسرائيل تنتقم من أسرى جلبوع الفارين

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

قامت إدارة السجون الإسرائيلية بتوزيع الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن “جلبوع” على 5 سجون مختلفة في أنحاء إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي “كان” إن القيادي في “كتائب شهداء الأقصى” وحركة “فتح” زكريا الزبيدي نقل إلى سجن “إيشل” في بئر السبع.

ونقل محمود العارضة الذي يعتقد أنه العقل المدبر للهروب من “جلبوع”، ومناضل نفيعات إلى سجن “أيالون” في رملة.

وتم نقل محمد العارضة إلى سجن “شيكما” في عسقلان، ويعقوب قادري إلى سجن “ريمونيم” في إيفن يهودا، وأيهم كممجي إلى سجن “أوهلي كيدار” في بئر السبع.

وأشارت “كان” إلى أن الهدف من إرسال الأسرى الستة إلى السجون المختلفة هو منعهم من التآمر والتخطيط لفرار جديد، على ما يبدو.

وأضافت أن الفارين من “جلبوع” يحتجزون في زنازين معزولة عن السجناء الآخرين.

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية كريم عجوة، قال إن إدارة سجن عسقلان تعزل الأسير الفلسطيني محمد العارضة بظروف صعبة وسيئة منذ نقله بالأمس من مركز تحقيق الجلمة.

وأضاف عجوة خلال زيارة للأسير محمد العارضة صباح أمس الجمعة: “إن إدارة المعتقل تحتجز العارضة في زنازين العزل، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها دون أي شيئ آخر على الإطلاق، حتى مخدة النوم، وفي مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية، كما يتم اجراء تفتيشات في الغرفة على مدار الساعة”.

وأعادت إسرائيل اعتقال ستة أسرى تمكنوا من الهرب من سجلن جلبوع، في بداية شهر سبتمبر 2021؛ عبر نفق تم حفره أسفل السجن.