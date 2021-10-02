القطريوّن يصوّتون في أوّل انتخابات لمجلس الشورى

بدأ القطريّون اليوم السبت التصويت في أوّل انتخابات لمجلس الشورى في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق أبوابها عند الساعة 15,00 ت غ، ومن المتوقع صدور النتائج مساء السبت.

وفي مركز اقتراع في مدرسة جوعان بن جاسم في منطقة عنيزة في العاصمة القطرية الدوحة، قام مواطنون قطريون يرتدون الزي التقليدي بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم.

وسيختار القطريون 30 من أصل 45 عضواً في مجلس الشورى الذي يحظى بسلطات محدودة. وكان الأمير حتى الآن يعيّن كافة أعضائه.

وسيعيّن الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين في المجلس.

ومن اختصاص مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

وترشّح 284 شخصا موزعون على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة،

ويقول محللون إن الانتخابات، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.